دول العالم تهنئ السعودية بيومها الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة من قبل قادة عدد من الدول.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن الرئيس إبراهيم رئيسي هنأ، في رسائل منفصلة، الملك وولي العهد باليوم الوطني للمملكة.

وأفادت الوكالة بأن رئيسي قال في رسالة إلى الملك سلمان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية "لديهما قواسم مشتركة سياسية واقتصادية وثقافية، وهناك أشياء كثيرة ستكون دعماً قوياً للصداقة بين الأمتين الإسلاميتين".

وفي رسالته إلى الأمير محمد بن سلمان، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "نشهد توسعاً متزايداً للتعاون الأخوي بين البلدين في جميع المجالات".

كما هنأ ملك المغرب الملك محمد السادس خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين اعتزاز بلاده الدائم بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وحرص القيادتين على أن تواصل مسارها الحثيث والمتميز في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر.

من جانبه، هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين، اليوم، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.

وأكد أيضا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما أعرب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

كما هنأ قادة الإمارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة .