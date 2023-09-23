أب يقتل ابنته بعد وصلة تعذيب في الدقهلية.. والأم تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لفظت طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في دائرة مركز شرطة المنزلة التابع لمحافظة الدقهلية، بينما اتهمت والدة المجني عليها والد الطفلة بالتسبب في وفاتها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من ربة منزل، تتهم زوجها بإنهاء حياة طفلتهما "سلسبيلة" البالغة من العمر عامين، بعد وصلة تعذيب.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين وجود جثمان الطفلة وبه كدمات متفرقة في الجسم والوجه، وآثار حروق وعض في الظهر.

بينت التحريات الأولية أن الأب يعمل صيادًا، ويبلغ من العمر 39 عامًا، ويقيم في قرية الشبول التابعة لدائرة المركز، ولديه 5 بنات.

وقالت والدة الطفلة المجني عليها إنها تركت منزل الزوجية قبل فترة بسبب وجود خلافات زوجية، موضحة أن الأب المتهم اعتدى على الطفلة بالضرب والتعذيب بأداة حديد ساخنة، ما تسبب في وفاتها.

حرر عن ذلك المحضر القانوني تحت رقم 2988 لسنة 2023 إداري المنزلة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، لتجري شئونها.