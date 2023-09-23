تفاصيل دعم اتحاد الصناعات لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تفاصيل دعم الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن هذا يأتي كرد جميل لما قدمه للصناعة .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الاتحاد حاز على إجماع الحضور من أجل استكمال ما بدأه الرئيس السيسي خلال السنوات الـ 10 الماضية.

وأكد أن اتحاد الصناعات كان أول من التقى بالرئيس السيسي في فترته الرئاسية الأولى، وكان لديه إيمان واضح بالصناعة والاهتمام والمشروعات الصغيرة التي يطلق عليها الصناعات المغذية.

ولفت محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن المشروعات الصغيرة تعمل على زيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعة.

وأوضح أن باكورة ما قدمه الرئيس السيسي لقطاع الصناعة هو تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية إضافة إلى إنشاء البنية التحتية والأساسية وسبق كل هذا عودة الحالة الأمنية.

وأكد أن القطاع الصناعي تأثر بعد أحداث 2011، وحدث تعثر للكثير من المشروعات الصناعية لصعوبة تحرك العمالة، إلى جانب نهب سيارات المصانع على الطرق خلال نقلها.