نقابة البناء والأخشاب تعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، تفاصيل تأييد النقابة البناء والأخشاب للرئيس السيسي من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة تحتاج إلى مزيد من المشروعات والإنجازات بنفس الطريقة خلال السنوات الماضية، كما أن ما أنجز خلال الفترة الماضية يعد إنجاز يحسب للقيادة السياسية.

وتابع: هناك الكثير من الأعمال التي تمت لكل القطاعات الخاصة بالتشييد والبناء على المستوى الصناعي والحرفي، مؤكدًا أن كل الإنشاءات التي تمت الشركات والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة استفادت منها.