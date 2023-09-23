هل يمكن التلاعب بالمناخ والطقس عبر الهندسة الجيولوجية.. باحث بكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، تفاصيل الأنواع الجديدة من الحروب، مشيرًا إلى أنها حرب غير مرئية في منطقة عمياء تستخدم فيها الأسلحة الجينية والجيوفيزيائية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفقا لموقع وزارة الدفاع الروسية فإن الأسلحة الجيوفيزيائية عبارة عن زلزال ومناخ وبيئة.

وأوضح عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، أنه يمكن عمل زلزال اصطناعي من خلال قنبلة نووية يتم إلقائها في باطن الأرض ولا يمكن التفرقة بينه وبين الزلازل الطبيعية.

ولفت إلى أن هناك السلاح المناخي وهو التلاعب بالمناخ والطقس عبر الهندسة الجيولوجية وتغيير أنماط الطقس مثل الجفاف والفيضانات وتوقف الأمطار.

وأردف عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، أن تغيير أنماط المناخ بدأت مع الرئيس الأمريكي السابق إيزنهاور، وحينها أدركوا أنه سلاح أقوى من القنبلة الذرية.