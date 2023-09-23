الدفاع الروسية أعلنت إصابة جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

أصيب جندي أذربيجانيّ في انتهاك لوقف اطلاق النار الساري مع الأرمن في ناغورني قره باغ، وفق ما أعلنت السبت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في هذه المنطقة.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنّه "تم رصد انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة مارداكيرت. أصيب جندي في القوات المسلحة الأذربيجانية خلال تبادل للنيران".

وفي وقت سابق من اليوم، دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر إقليم ناغورني قره باغ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الـرمينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولفتت مسؤولة في الصليب الاحمر الدولي عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصًا سبعين طنا من المساعدة الإنسانية للسكان".