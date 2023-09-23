لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: هناك نظام عالمي جديد قيد التشكل ويتم ترسيم حدوده

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال القاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّ "دول الغرب ترفض مبدأ المساواة، وهي عاجزة كليًا عن التفاوض وتنظر باستعلاء إلى بقية العالم".

ولفت إلى أنّه "هناك نظام عالمي جديد قيد التشكل ويتم ترسيم حدوده"، مشيرًا إلى أنّ "الأميركيين والأوروبيين يقدمون كل أنواع الوعود ولكنهم لا يلتزمون بها".

وأكّد لافروف أنّ "دول الغرب استمرت في تسليح أوكرانيا ورفضت منح روسيا ضمانات أمنية"، وأنّ "دول الناتو نقلت المواجهة العسكرية مع روسيا إلى الفضاء الخارجي، وكذلك ميدان المعلومات"، موضحًا "أننا حصلنا على ضمانات ملموسة بعدم توسيع الناتو نحو الشرق ولكن الغرب لم يف بوعوده هذه".

ولفت إلى أنّ "هناك منظمات مثل "بريكس" والأمن والتنمية تحافظ على أمنها وتسعى لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب".

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية الروسي أنّ "دول الغرب غذّت عدم التسامح وموجات كراهية الإسلام ولم تشعر بأي قلق إزاء حرق القرآن".

ودعا لافروف إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنّه "يجب إعادة النظر في أسس الأمم المتحدة التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية"، مشددًا على أنّه "إذا لم ترد واشنطن وحلفاؤها التفاوض معنا بشأن نظام عالمي أكثر عدالة، فسيكون علينا خوض ذلك بأنفسنا".