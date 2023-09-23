"OTV": باسيل لبّى دعوة بخاري لحضور حفل الاستقبال في اليوم الوطني السعودي

أفادت معلومات قناة الـ"OTV"، بأنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لبى دعوة السفير السعودي وليد بخاري لحضور حفل الاستقبال في اليوم الوطني السعودي.

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