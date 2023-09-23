تيمور جنبلاط حذّر من المسار الذي تتجه إليه الأمور والرسائل الأمنية

حذّر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، من "المسار الذي تتجه إليه الأمور في ظل التعقيدات المتراكمة، والرسائل الأمنية، والتحريض المستمر في ملفات دقيقة كملف النازحين السوريين، وهي كلها تؤشر إلى مزيد من التأزم".

وشدد على أنّ "المطلوب لمواجهة ذلك أن تذهب كل القوى المعنية إلى الحوار وانتخاب رئيس، والتوقف عن هدر الوقت الذي يزيد الانهيار المستمر في كل مجالات الحياة وقطاعات الدولة".

كلام جنبلاط جاء في تصريح على هامش استقبالاته الأسبوعية في قصر المختارة، حيث التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن برفقة وفد من الوزارة.

كما التقى النائب جنبلاط وفودًا شعبية وشخصيات بحث معها قضايا حياتية وإجتماعية ملحّة، منها وفد كبير من بلدة الباروك تقدمه رئيس البلدية ايلي نخلة ومشايخ وأهالي البلدة وفاعلياتها.