الخوري: نأمل من المحيط مساعدة لبنان لإعادة البلد إلى ما كان عليه سابقًا

ذكر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، خلال حضوره احتقال العيد الوطني السعودي في وسط بيروت، "أننا نأمل من المحيط مساعدة لبنان لإعادة البلد إلى ما كان عليه سابقًا"، وذلك في تصريج أدلى به لقناة "الجديد".

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