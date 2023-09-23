بن فرحان بحث مع عبداللهيان سبل تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية والمستجدات الإقليمية والدولية

عرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، جرى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الجهات، بما يُحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين.
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