شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعى الصينى بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مساء اليوم، بمطار القاهرة، وفداً رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصينى، برئاسة لى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ تستغرق ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الحالي.

يضم الوفد الصيني عددا من الشخصيات البارزة بالحزب الشيوعي الصينى، تهدف الزيارة لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة.

حضر مراسم الاستقبال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.