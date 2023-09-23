الخارجية الإسرائيلية هنأت السعودية بالعيد الوطني

هنأت إسرائيل الرياض السبت بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في وقت يبدو أن المحادثات بشأن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين تتسارع.

هنأت وزارة الخارجية الاسرائيلية، السعودية بمناسبة العيد الوطني السعودي، وسط حديث رسمي مؤخرًا عن إجراء مفاوضات من أجل تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وفي تصريح باللغة العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفتت وزارة الخارجية إلى "أننا نتقدّم بخالص التهاني والتبريكات للسعودية ملكًا وحكومة وشعبًا بحلول اليوم الوطني الـ 93. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة".

ولم يجب متحدث باسم وزارة الخارجية على سؤال وكالة "فرانس برس" عما إذا كانت هذه المرة الأولى التي تهنئ فيها إسرائيل الرياض بهذه المناسبة.

وكان قد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة أنّ تل أبيب والرياض على "عتبة" إقامة "سلام تاريخي"، مذكراً بتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية عام 2020.

من جهته، أشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية مؤخرًا في السعودية إلى "أننا نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع تل أبيب.