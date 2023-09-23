شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في حفل الاستقبال الذي اقامته السفارة السعودية بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك في موقع الآثار الرومانية وسط بيروت.
وتقدم شيخ العقل بالمناسبة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بـ"التهنئة والمباركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي"، معوّلًا على "الدور الايجابي الذي لعبته وتلعبه السعودية تجاه لبنان، لمساعدته في اجتياز مراحل صعبة مرّ بها في فترات مختلفة وتحديّات يواجهها بين الحين والآخر".
كما أبدى الشيخ ابي المنى "تقديره لعمق العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين والفرص المتاحة للشباب اللبناني ورجال الأعمال في السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي المنى: نعوّل على الدور الايجابي الذي تلعبه السعودية تجاه لبنان لمساعدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.