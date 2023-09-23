ابي المنى: نعوّل على الدور الايجابي الذي تلعبه السعودية تجاه لبنان لمساعدته

شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في حفل الاستقبال الذي اقامته السفارة السعودية بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك في موقع الآثار الرومانية وسط بيروت.

وتقدم شيخ العقل بالمناسبة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بـ"التهنئة والمباركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي"، معوّلًا على "الدور الايجابي الذي لعبته وتلعبه السعودية تجاه لبنان، لمساعدته في اجتياز مراحل صعبة مرّ بها في فترات مختلفة وتحديّات يواجهها بين الحين والآخر".

كما أبدى الشيخ ابي المنى "تقديره لعمق العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين والفرص المتاحة للشباب اللبناني ورجال الأعمال في السعودية".