شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: أرمينيا وأذربيجان حسمتا نزاع كاراباخ بالفعل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت: إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ، وإن قوات موسكو ستساعد في ذلك.

واتهم لافروف دول الغرب بمحاولة فرض نفسها كوسطاء بين البلدين، وهو ما قال إنه غير مطلوب. وتابع لافروف: «لقد قامت يريفان وباكو بتسوية الوضع بالفعل». وأضاف: «لقد حان الوقت لبناء الثقة المتبادلة. هناك قوات روسية ستساعد في ذلك بالتأكيد».

ولروسيا قوات لحفظ السلام في كاراباخ، الجيب الأرميني الانفصالي داخل أذربيجان حيث شنت باكو هجوماً الأسبوع الماضي. وذكرت السلطات العرقية الأرمنية في الإقليم الانفصالي، السبت، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان يجري تنفيذها، بما في ذلك إجلاء الجرحى وتوصيل المساعدات الإنسانية.