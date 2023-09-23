600 راكب في الساعة .. تفاصيل تطوير مطار العريش وإضافة 35 منشأة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس ماجد شتا، استشاري عام مشروع تطوير مطار العريش الدولي، عن توجهات الدولة لتعمير شمال سيناء والتي ستشهد تنمية كبيرة، موضحا أن هناك حركة جوية عالية سوف تشهدها المحافظة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في الحلقة الخاصة من برنامج على مسئوليتي، التي يقدمها من شمال سيناء على قناة صدى البلد، أن محافظة شمال سيناء مرتبطة بالتنمية والتطوير في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح المهندس ماجد شتا، استشاري عام مشروع تطوير مطار العريش الدولي، أن الدولة وجهت بتطوير مطار العريش الدولي لاستيعاب الحركة الجوية الكبيرة التي ستشهدها شمال سيناء.

وأوضح أنه تم بدء العمل في مطار العريش من بداية يناير ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنه تم إعداد التصميمات لمطار العريش وفقا للاحتياجات المطلوبة.

وأردف المهندس ماجد شتا، استشاري عام مشروع تطوير مطار العريش الدولي، أن العمل في مطار العريش يتم بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك خطة زمنية للانتهاء من إنشاءات مطار العريش في فبراير 2024.

وأكد أن هناك منطقة حقل طيران لاستيعاب حركة طيران وطرازات أكبر من الماضي، إضافة إلى وجود منشآت خدمية علي أعلى مستوى بمطار العريش.