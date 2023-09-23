أفادت معلومات قناة "لجديد"، بأنّه "سُجل تواصل بين الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري فور وصوله إلى لبنان، وشعر من التقوه من السياسيين بأن قطر تفضل البيسري ولكنها تطرح أكثر من اسم منهم قائد الجيش جوزاف عون والنائب نعمة افرام".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": من التقى الموفد القطري من السياسيين شعر أنّ الدوحة تُفضل البيسري لكنها تطرح أكثر من اسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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