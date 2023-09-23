تسليم عاملة اثيوبية حاولت الانتحار صباحا في البقاع الى مركز الرعاية الاجتماعية في بيروت

أفادت معلومات صحفية، بأنّه سيتم تسليم العاملة الأثيوبية التي حاولت صباح اليوم الانتحار على طريق شتورة الدولية عبر رمي نفسها بين السيارات نتيجة المأساة التي تعيشها داخل منزل مخدومها في البقاع الى مركز للرعاية الاجتماعية في بيروت، بإشارة من النائب العام الاسنتئنافي في البقاع القاضي منيف بركات
وكانت العاملة هربت صباح امس من منزل مخدومها في تربل، وبعد العثور عليها أعيدت الى المنزل رغم شرح معاناتها، ثم عاودت الهرب صباح اليوم، ووجدت على طريق شتوره عارية بالكامل.
وما زالت في مخفر شتوره، وهي ترفض ارتداء ملابسها، وسيصار تسليمها الى مركز الرعاية الصحية للاهتمام بصحتها النفسية والجسدية، بحسب ما روت عن معاناتها نتيجة الضرب المبرح الذي تتعرض له بواسطة حبل من قبل مخدومها.
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