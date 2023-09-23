الجيش: توقيف مطلوب في صحراء الشويفات لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الاتي، أنّ "بتاريخ 22 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ع.ن.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والاعتداء على سكان المنطقة. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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