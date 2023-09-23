وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنّ بلاده تقف إلى "جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة تقود لتجاوز الأزمة".

إلى ذلك، لفت إلى أنّ "حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أنّ "اتفاقنا مع إيران قائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير".

وشدد بن فرحان، على "أننا نجدد رفضنا لأي إجراءات أحادية تعرقل حل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام"، لافتًا إلى "أننا نؤكد أن أمن الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وفي الملف اليمني، أشار إلى "أننا نؤكد حرصنا على أمن واستقرار اليمن، ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة".