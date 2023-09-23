مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية، عم مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار جنوب غرب أتلانتا بولاية جورجيا بعد ظهر السبت. وتقول الشرطة إنها تحقق في الأمر، ولم تنشر معلومات عن المشتبه به أو الضحايا المحتملين الآخرين.

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