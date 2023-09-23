شكرا لقرائتكم خبر البرهان: مستعد للحوار مع حميدتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان استعداده للحوار مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بعد يوم من إعلان الأخير موافقته على التفاوض، في رسالة بالفيديو بثت هذا الأسبوع، وقال إنه أيضا مستعد لبدء محادثات سياسية.

وأكد البرهان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» استعداده من حيث المبدأ للجلوس مع حميدتي، قائد قوات الدعم السريع والتحدث إليه، وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه «واثق من النصر»، لكنه اعترف بأنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى بورتسودان، لأن القتال في العاصمة الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.

وشدد البرهان على أنه سيجلس مع حميدتي، طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الجانبان خلال محادثات جدة بالسعودية في مايو الماضي.

وأضاف: «نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات»، ورفض فكرة أن يصبح السودان دولة فاشلة مثل الصومال أو دولة مقسمة مثل ليبيا.

وقال بحدة: «السودان سيبقى موحدا.. وسيبقى دولة سليمة، وليس دولة فاشلة، وأضاف: «لا نريد ما حدث في الدول الأخرى.. الشعب السوداني الآن متحد خلف قضية واحدة، إنهاء هذا التمرد سلميا أو بالقتال».