شكرا لقرائتكم خبر الشرعية: العرض الحوثي بالسلاح المنهوب تحد لجهود السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الحكومة اليمنية الشرعية العرض العسكري الحوثي بصنعاء بتحد سافر واستهتار بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان «إن العرض العسكري الذي نظمته ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، بالسلاح المنهوب من مخازن الدولة والصواريخ والطائرات المسيرة المهربة من إيران، تحد سافر واستهتار بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام».

وأضاف «هذه التحركات الاستفزازية تعكس حالة الانفصام التي تعيشها الميليشيات بين أطروحات ودعوات وجهود استعادة وتثبيت الهدنة وإحلال السلام في اليمن، وبين واقعها».

وأشار إلى أن العرض العسكري «يكشف عن استمرار تدفق السلاح والخبراء والتقنيات العسكرية الإيرانية عبر موانئ مدينة الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه التحركات التصعيدية، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

على صعيد آخر، تستعد جماعة الحوثي لاجتثاث ما تبقى من الكوادر الوظيفية في مؤسسات الدولة وحوثنتها بشكل كامل، واستبدالها بكوادر سلالية تحت مسمى إصلاح الاختلافات، وذريعة مكافحة الفساد التي أعلن عنها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ويرى المراقبون أن الجهاز الإداري الوظيفي للدولة الواقع تحت سيطرة الحوثي سيتعرض لمذبحة وظيفية كبري، ويقول الصحفي صالح البيضاني «إن جماعة الحوثي تعمل على إنهاء الشراكة الشكلية مع حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء واتخاذ قرارات جديدة تمكن الجماعة من إحكام قبضتها على مفاصل المؤسسات المدنية والعسكرية بشكل كامل، وإزاحة كل الكوادر المحسوبة على الدولة قبل الانقلاب.

من جهة أخرى، ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي دور الأمم المتحدة وأمينها العام، وجهودها المقدرة لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأطلع الدكتور العليمي ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تطورات الأوضاع في اليمن، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة، والتدخلات الأممية المطلوبة على كافة المستويات.

وتطرق اللقاء بينهم إلى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واستعرض اللقاء التدخلات الأممية الملحة للحد من إثار الهجرة غير الشرعية، ومكافحة غسل الأموال، والمضي قدما بخطط الانتقال من مرحلة الإغاثة الى مرحلة التنمية المستدامة.

مشاهدات يمنية: