احتجاجات السياج تسقط 28 جريحا فلسطينيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 28 فلسطينيا بجروح خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع رصد لحركة حماس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 28 فلسطينيا بجروح خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع رصد لحركة حماس. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بإصابة 28 شابا بالرصاص، والعشرات بالاختناق إثر احتجاجات على أطراف شرق قطاع غزة، وقال شهود عيان «إن شبانا فجروا عبوة ناسفة في جدار حدودي شرق غزة، ما أدى لإحداث ثغرة في الجدار ودوي أصوات الانفجارات».

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