انت الان تتابع خبر التربية تتخذ قراراً يخص امتحانات السادس الإعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية، اليوم السبت، تأجيل امتحانات السادس الإعدادي التي توافق يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "نظراً لتزامن عطلة المولد النبوي الشريف مع امتحان مادة الفيزياء للفرعين الاحيائي والتطبيقي ومادة الاقتصاد للفرع الادبي ومادة الفن البيئي لفرع الفنون/ يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ وكما مذكور في الجدول المعلن مسبقا، قررت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة للامتحانات نقل موعد الامتحان لليوم الذي يليه".

وأضاف البيان "يكون موعد امتحان مادة الفيزياء للفرعين الاحيائي والتطبيقي ومادة الاقتصاد للفرع الادبي ومادة الفن البيئي لفرع الفنون/ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٨ بدلا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧".

ولفت البيان الى أنه "يكون موعد امتحان مادتي اللغة الفرنسية واللغة التركية للمدارس المشمولة بها يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ بدلا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٨".