عبداللهيان أكّد موقف إيران الداعم لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن ادانته "للحظر اللاانساني المفروض على سوريا"، وأشار إلى "ضرورة استمرار مهام المجتمع الدولي لتقليل معاناة الشعب السوري، مع التأكيد على موقف إيران الداعم لعودة النازحين السوريين".

جاء ذلك في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اجتماعه بوزراء خارجية الدول المشاركة في المفاوضات بصيغة استانا لحل الازمة السورية، ولقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة الخاص في شؤون سوريا.