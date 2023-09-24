بلينكن أعرب خلال اتصال مع باشينيان عن "قلق" بلاده حيال السكان الأرمينيين في قره باغ

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "القلق العميق" للولايات المتحدة حيال السكان الأرمينيين في إقليم ناغورني قره باغ، وسعيها لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنّ بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، "عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ"، كما دعا بلينكن أذربيجان إلى حماية المدنيين والالتزام باحترام حقوق وحريات سكان قره باغ.

وفي وقت سابق من اليوم، دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر إقليم ناغورني قره باغ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الـرمينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولفتت مسؤولة في الصليب الاحمر الدولي عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصًا سبعين طنا من المساعدة الإنسانية للسكان".