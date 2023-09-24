شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة أوفيليا تجتاح إقليم الأطلسي الأوسط بأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة- رويترز

وصلت العاصفة المدارية أوفيليا إلى اليابسة، السبت، لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط، الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتباراً من منتصف نهار السبت.

وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا في حوالي الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي، حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية. وأضافت هيئة الطقس، أن بعض المناطق قد تشهد أمطاراً يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمتراً ورياحاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.