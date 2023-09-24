أوكرانيا تستهدف مقر الأسطول الروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد يوم من هجوم أوكراني ناجح على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، تجددت التفجيرات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
وقال رئيس القرم، ميخائيل رازفوشييف، عبر تطبيق تلغرام أمس «وفقا للمعلومات الأولية، أن الدفاعات الجوية في سيفاستوبول تعمل»، وأضاف «إن حطامات صاروخية سقطت في مقاطع شمال المدينة، حيث توجد القاعدة الرئيسة لأسطول البحر الأسود».
ويكرر المشهد ما حدث أمس الأول، عندما اكتفى الجانب الروسي بالتحدث في البداية عن سقوط حطامات صاروخية، ولكن في النهاية تبين أن الهجوم الأوكراني أكثر نجاحا، حيث ألحقت المقذوفات الأوكرانية أضرارا كبيرة بالمبنى البحري الروسي.
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