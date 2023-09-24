9 قتلى في كمين للإرهابيين بغانا

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- بواسطة أيمن الوشواش - فتكت مخالب الإرهاب بـ9 غانيين معظمهم من النساء، كانوا على متن حافلة استهدفتها نيران مسلحين في كمين يرفع منسوب المخاوف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتكت مخالب الإرهاب بـ9 غانيين معظمهم من النساء، كانوا على متن حافلة استهدفتها نيران مسلحين في كمين يرفع منسوب المخاوف. وقُتل الأشخاص الـ9 بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة بمنطقة شمال غانا، والتي تشهد توترات عرقية ومخاوف بشأن تنظيمات إرهابية عبر الحدود في بوركينا فاسو. وقال مسؤول محلي، إن النساء شكلن معظم ركاب الحافلة التي استهدفها الهجوم، وكنّ في طريقهن إلى سوق محلية بمرافقة من الشرطة، بسبب ما تشهده منطقة بوسيغا من توترات بالقرب من منطقة باوكو المضطربة، بالمنطقة الشرقية العليا في غانا.

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