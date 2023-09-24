أوفيليا تعد ولاية فرجينيا بالفيضانات العنيفة

توقع خبراء الطقس حدوث فيضانات تهدد الحياة في أجزاء من شرق ولاية كارولينا الشمالية وجنوب شرق فرجينيا.

حيث اجتاحت العاصفة الاستوائية أوفيليا ولاية كارولينا الشمالية بعد وصولها إلى اليابسة بالقرب من جزيرة إميرالد في وقت مبكر من اليوم، مما أدى إلى هطول أمطار على الأجزاء الشرقية من الولاية وهبوب رياح مدمرة وارتفاع خطير في المياه.

ووعدت العاصفة بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالرياح وأمطار غزيرة تصل إلى 7 بوصات (18 سم) في أجزاء من الولايتين، بالإضافة إلى 2 إلى 4 بوصات (5 إلى 10 سم) في بقية منطقة وسط المحيط الأطلسي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة وصلت إلى الشاطئ مصحوبة برياح تقترب من قوة الإعصار بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة (110 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن تضعف مع تحولها شمالا.

وكان التحذير من زيادة العواصف، الذي يشير إلى الخطر الناجم عن ارتفاع مياه المحيط التي دفعتها أوفيليا إلى الداخل، ساري المفعول من بوج إنليت بولاية نورث كارولينا إلى تشينكوتيج بولاية فرجينيا. ومن المتوقع حدوث ارتفاعات تتراوح بين 4 و 6 أقدام (1.2 و 1.8 متر) في بعض المناطق. كما تم إصدار تحذير من عاصفة استوائية من كيب فير بولاية نورث كارولينا إلى جزيرة فينويك بولاية ديلاوير.