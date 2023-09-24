اعتماد نتيجة تنسيق المتقدمين لكليات جامعة المنيا الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الاهلية، مساء السبت، نتيجة تنسيق المتقدمين للالتحاق ببعض كليات جامعة المنيا الأهلية باستثناء كلية الطب التي سبق وأن استوفت العدد المطلوب لها.

بحسب بيان الجامعة، فإن الطلاب الذين تقدموا يقومون بالدخول لمنصة التقدم الإلكترونية وطبقاً للحدود الدنيا المعلن عنها من خلال منصة التقدم (بالرقم القومي) من خلال الرابط: اضغط هنا

كما يقوم الطلاب بالاستعلام عن الكلية التي رشحوا لها وطباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات قيدهم.

وتشمل أوراق التقديم تسليم أصول المستندات ودفع القسط الأول من المصروفات وتشمل نصف المصروفات السنوية للكلية المقبولين بها)، وذلك يومي الأحد الموافق 24 سبتمبر والاثنين 25 سبتمبر كحد اقصى، وسيسقط حق الطلاب المرشحين ما لم يتقدموا بإنهاء إجراءات قيدهم بحد أقصى يوم الاثنين.

وتشمل إجراءات القيد:

أولاً: دفع المصروفات السنوية المعلنة للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

1. أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. عدد 6 صورة شخصية

4. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

5. بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول)

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

7. عدد (1) دوسيه بلاستيك.