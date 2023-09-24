نائب مدير ميناء العريش: سيصبح رقم 1 على مستوى البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال بسام النجار، مدير المكتب الفني لمدير ميناء العريش البحري، أن كافة الشركات التي تعمل في ميناء العريش مصرية، ويوجد هناك أكثر من 15 ألف عامل يشاركون في تطوير ميناء العريش.

وأضاف النجار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في الحلقة الخاصة من برنامج على مسئوليتي، التي يقدمها من شمال سيناء على قناة صدى البلد، اليوم السبت أ،ن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بذلت مجهودا كبيرا في ميناء العريش، كما أن الكثير من العمال من خارج شمال سيناء يرغبون في الإقامة بالمحافظة بعد عودة الأمان،مبينا أن حركة المواطنين في شمال سيناء تتم بشكل آمن وطبيعي، ومساحة تطوير ميناء العريش تبلغ نحو 542 فدانا، كما أن ميناء العريش سوف يستقبل السفن ذات الحمولات الكبيرة.

وأردف النجار، أن شمال سيناء بها أفضل أنواع الملح في العالم، كما أن المواد الخام في شمال سيناء الأفضل في العالم، موضحا أن المستثمرون يرغبون حاليا في استخدام ميناء العريش، والرصيف أصبح جاهزا للعمل لاستقبال السفن الكبيرة.

ووتابع النجار إلى أن إحدى شركات موانئ أبو ظبي ستقوم بإنشاء صوامع التخزين في ميناء العريش ، ومشروع ربط طابا بالعريش بالسكة الحديد سينقل التجارة في مصر للعالمية، كما أن خطة لجذب سياحة اليخوت إلى ميناء العريش، منوها أن مدينة العريش ستجذب سياحة اليخوت من كل دول العالم من خلال ميناء العريش، وشاطئ العريش كان ممتلئة بالسياح والمصطافين هذا العام.