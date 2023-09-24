مصنعان للأسمنت ورصيف للموالح.. ماذا يحدث في ميناء العريش البحري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء بحري خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، أنه سيتم البدء بعد 3 شهور في البنية التحتية لميناء العريش، وستدخل أحد الأرصفة للخدمة قريبا لاستقبال السفن.

وأضاف خالد على خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في الحلقة الخاصة من برنامج على مسئوليتي، التي يقدمها من شمال سيناء على قناة صدى البلد، اليوم السبت ،أن لدينا مصنعين للأسمنت في العريش يصدران للخارج عن طريق الميناء.

وتابع خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، أن كل منتجات سيناء سيسهل تصديرها للخارج من الميناء، مبينا أن شمال سيناء لديها أفضل رخام في العالم.

وأوضح أن الحاصلات الزراعية ستصدر للخارج عن طريق ميناء العريش، حيث يوجد رصيف لتصدير الملح للخارج، مضيفا أن هناك 10 سفن لتصدير الملح والأسمنت شهريا تخرج من ميناء العريش ولهم رصيف خاص.

وأردف خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، أن ميناء العريش سيكون الأول في منطقة شرق المتوسط، لافتا إلى أن هناك 364 سفينة دخلت ميناء العريش في عام 2015،منوها أن في 2018 أغلق ميناء العريش بسبب العمليات الإرهابية، وفي 2019 الرئيس السيسي أصدر قرارا بتطوير ميناء العريش، موضحا أن منطقة أبو صقر ستكون مخصصة لمراكب الصيد لكافة أهالي العريش.