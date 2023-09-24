شعبة السيارات تكشف المستهدف من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، المستهدف من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، قائلاً "هناك 10 مليون مواطن مصري مغترب والمبادرة تستهدف 10% من هؤلاء، أي مليون مواطن".

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" مساء السبت، أن نسبة كبيرة من السيارات التي جاءت من خلال هذه المبادرة مستعملة وهذا من شأنه المساهمة في خفض أسعار السيارات المستعملة داخل مصر.

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات، أن السيارات التي تأتي من الخارج أرخص من السيارات التي تأتي من خلال المبادرة، موضحًا أن قرار مد مبادرة إستيراد السيارات من الخارج كما هو ولم يتم تغيير شيء والشروط كما هي.