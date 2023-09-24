"صناعة الشيوخ": الرقابة النووية المصرية نموذجٌ للممارسات المتميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تمثل نموذجا للممارسات المتميزة في نظام الإدارة المتكامل على مستوى العالم اضافة الى إشادة الوكالة بالهيكل التنظيمي للهيئة والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز التابع للهيئة المصرية في تطوير برامج التدريب والمختبرات والمعدات التي توفرها ادارة المعامل والدعم الفني بالهيئة بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تطبيق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد "المنزلاوي"، بتأكيد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهيئة المصر لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم مشيراً الى أن إشادة البعثة الدولية بالهيكل التنظيمي للهيئة المصرية ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية إنشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات والمختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة يعد بمثابة دليل قاطع على امتلاك مصر للامكانات الطبيعية والبشرية التى تتواكب مع أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية والحديثة فى هذا المجال.

وقال إن أكبر دليل على ذلك تأكيد خبراء الهيئة الدولية على أن نظام الإدارة المتكامل بالهيئة المصرية يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة بالإضافة إلى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان وأن الهيئة المصرية من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة.

وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية قد استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل للتحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة ب GSR Part2 حول "القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان"، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.