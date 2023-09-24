أقل وحدة بـ 500 ألف.. ننشر أسعار الشقق في أكتوبر والشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار العقارات في مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، حيث تتمتع هذه المناطق بالطلب الكبير على الشراء وسط تدشين العديد من المشروعات الجديدة سواء التابعة لشركات التطوير العقاري أو وزارة الإسكان.

ويقدم "الخليج 365" أسعار الوحدات السكنية داخل أبرز أحياء مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وفقا سماسرة الوحدات السكنية وعدد من المسوقين العقاريين:

مدينة 6 أكتوبر:

أقل وحدة في مدينة 6 أكتوبر سجلت 500 ألف جنيه في منطقة التوسعات الشمالية، وهي وحدات نصف تشطيب، بمساحات تصل لـ 120 متر.

بينما تراوح سعر المتر السكني في مناطق جنوب الأحياء والتوسعات الشمالية وجنوب الواحات بين 5900 جنيه وحتى 7500 جنيه، كما وصل سعر المتر في مناطق مثل محور جمال عبد الناصر والحي المتميز غرب سوميد وميدان جهينة لـ12 الف وحتى 14 ألف جنيه.

بينما يبدأ المتر السكني في المشروعات التي تكون عبارة عن كمبوند من 17 ألف جنيه حتى 25 ألف جنيه، حيث تصل الوحدات في بعض المشروعات لـ2 مليون و500 ألف.

مدينة الشيخ زايد:

وفي مدينة الشيخ زايد وصل متوسط سعر المتر في المشروعات الجديدة لـ 30 ألف جنيه.

بينما أقل سعر متر في مدينة الشيخ زايد وصل لـ9 آلاف وحتى 11 ألف في مناطق الحي العادي عشر والحي السادس عشر، ومناطق بيت الوطن.

كما سجل سعر المتر في مناطق مثل الحي الأول وحي الياسمين وشارع البستان 13 ألف جنيه وجتى 15 ألف جنيه.

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