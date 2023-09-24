لافروف: الدول الغربية تخوض قتالا مباشرا ضد روسيا في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بخوض "قتال مباشر" ضد روسيا في أوكرانيا.
واشار لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى ان "يمكنكم أن تسموه ما شئتم، لكنهم يقاتلوننا، يقاتلوننا في شكل مباشر. نسميها حربا هجينة، لكن هذا لا يغير الواقع"، مشيرا إلى المساعدة المالية والأسلحة وإلى "المرتزقة" الوافدين من دول غربية.
ولفت الى انني "أعتقد أن جميع من يهتمون هنا بالوضع في أوكرانيا يعلمون جيدا أن الأميركيين والبريطانيين وآخرين يقاتلون أولا عبر تقديم مزيد من الأسلحة".
وتؤكد الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تزود كييف منظومات أسلحة منذ الغزو الروسي في شباط 2022، أنها لا تخوض حربا ضد موسكو بل تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
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