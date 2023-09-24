فيدان وغوتيريس بحثا بآخر المستجدات في أوكرانيا واتفاقية الحبوب وملف قبرص

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، أنّ وزير الخارجيّة ​هاكان فيدان​، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، على هامش الدّورة 78 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في مدينة نيويورك الأميركيّة، في آخر المستجدّات في ​أوكرانيا​، ومبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وملف قبرص.

من جهته، أعرب مكتب المتحدّث باسم غوتيريس، في بيان، عن تقدير الأمين العام "للتّعاون الوثيق بين ​الأمم المتحدة​ و​تركيا​، وجهودها لمعالجة الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها في مبادرة شحن الحبوب"، مشيرًا إلى أنّ "غوتيريس وفيدان بحثا كذلك الأوضاع في ​سوريا​ وملف قبرص".

وكانت قد انطلقت أعمال دورة الجمعيّة العامّة الثّلثاء الماضي، وتُختتم اليوم الأحد.