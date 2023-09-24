نائب رئيس وزراء إثيوبيا من نيويورك: لتسريع تنفيذ اتفاق السلام في تيغراي وضمان استكمالها بنجاح

أشار نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، إلى أنّ "تنفيذ اتّفاق السّلام في ​تيغراي​ مستمرّ في إحراز تقدّم كبير، على الرّغم من بعض التّأخير في عمليّة نزع السّلاح والتّسريح وإعادة الدّمج"، مؤكّدًا أنّ "هناك حاجةً لتسريع هذه العمليّة، وضمان استكمالها بنجاح".

ولفت، في كلمة أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك، إلى أنّ حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد، الّتي واجهت انتقادات شديدة بما في ذلك من الولايات المتّحدة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، تظلّ "ملتزمة تعزيز السّلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

وكانت قد توصّلت ​الحكومة الإثيوبية​ و"جبهة تحرير شعب تيغراي" في تشرين الثّاني 2022، إلى اتّفاق في بريتوريا وضع حدًّا لحرب طاحنة مستمرّة منذ عامين. ووافقت الجبهة الّتي حكمت إثيوبيا في السّابق، على نزع سلاحها بموجب اتفاق بريتوريا، مع التّقدّم العسكري الّذي أحرزته القوّات الحكوميّة.