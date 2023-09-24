34 قتيلا و20 مصابا جراء حريق في مستودع للوقود المهرب في جمهورية بنين

أعلن وزير داخليّة جمهوريّة بنين في غرب ​إفريقيا​، الحسن سيدو، مقتل 34 شخصًا على الأقل بينهم رضيعان، جرّاء حريق اندلع في مستودع في مدينة سيمي بودجي"، في جنوب البلاد قرب الحدود مع ​نيجيريا​.

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "سبب الحريق هو ​الوقود​ المهرّب"، مشيرًا إلى أنّ "20 شخصًا آخرين يتلقّون العلاج في المستشفيات، بعضهم حالته خطرة".

ويُعدّ تهريب الوقود في نيجيريا، المنتِج الرّئيسي للنفط والغاز، من الأمور الشّائعة على طول حدودها، خصوصًا مع إبقاء الحكومة على الدّعم للمحافظة على انخفاض أسعار البنزين.