أعلن وزير داخليّة جمهوريّة بنين في غرب إفريقيا، الحسن سيدو، مقتل 34 شخصًا على الأقل بينهم رضيعان، جرّاء حريق اندلع في مستودع في مدينة سيمي بودجي"، في جنوب البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "سبب الحريق هو الوقود المهرّب"، مشيرًا إلى أنّ "20 شخصًا آخرين يتلقّون العلاج في المستشفيات، بعضهم حالته خطرة".
ويُعدّ تهريب الوقود في نيجيريا، المنتِج الرّئيسي للنفط والغاز، من الأمور الشّائعة على طول حدودها، خصوصًا مع إبقاء الحكومة على الدّعم للمحافظة على انخفاض أسعار البنزين.
كانت هذه تفاصيل خبر 34 قتيلا و20 مصابا جراء حريق في مستودع للوقود المهرب في جمهورية بنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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