الدفاع المدني: إخماد حريق شقة في طيردبا وآخر داخل معرض للسيارات في زوق مصبح

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقّة تقع في الطّبقة الثّالثة من أحد المباني السّكنيّة في طيردبا- صور، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات، وآخر شبّ في عمود وأسلاك للإمداد بالطّاقة الكهربائيّة في الناعمة- الشوف".
وأشارت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل معرض للسّيّارات في زوق مصبح- كسروان، حيث أتت النّيران على غرفة مكتب وطالت سيّارتَين، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".
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