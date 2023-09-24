الدفاع المدني: إخماد حريق شقة في طيردبا وآخر داخل معرض للسيارات في زوق مصبح

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقّة تقع في الطّبقة الثّالثة من أحد المباني السّكنيّة في طيردبا- صور، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات، وآخر شبّ في عمود وأسلاك للإمداد بالطّاقة الكهربائيّة في ​الناعمة​- الشوف".

وأشارت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل معرض للسّيّارات في ​زوق مصبح​- كسروان، حيث أتت النّيران على غرفة مكتب وطالت سيّارتَين، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".