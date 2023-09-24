شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم بالضفة الغربية .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بمستشفى ثابت الحكومي، بمدينة طولكرم باستشهاد فلسطينيين، خلال عدوان إسرائيلي واسع، على مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين ومنازلهم، كما تسبب العدوان الإسرائيلي بدمار واسع في البنية التحتية، والمرافق العامة في المخيم.