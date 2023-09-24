إصابة خمسة أشخاص بينهم أربعة قاصرين في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأميركية

أصيب خمسة أشخاص بينهم أربعة قاصرين في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأميركية أمس.
واشارت الشرطة المحلية في بيان لها، الى إنها "تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قاصرين وشخص بالغ السبت في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا".
وذكر البيان أنه "بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، تلقى الضباط بلاغا هاتفيا بشأن إطلاق نار في حي سكني". ونقل المصابون الخمسة إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث.
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