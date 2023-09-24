الصحة الفلسطينية: قتيلان برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، مقتل فلسطينيَين برصاص ​القوات الإسرائيلية​، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرقي ​طولكرم​ في ​الضفة الغربية​.

وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اقتحمت مخيم نور شمس من المحاور كافّة، وفرضت حصارًا مشدّدًا عليه، وداهمت عشرات المنازل تحديدًا في منطقة جبل النصر وحارة المنشية وساحة المخيم، وفتّشتها تفتيشًا دقيقًا، ونشرت قنّاصتها على أسطحها.

ودمرت الجرّافات الإسرائيليّة جزءًا من شارع نابلس على مدخل المخيّم، والشّارع المؤدّي إلى حارة المحجر، وحارة المنشية، كما دمّرت بعض مركبات المواطنين والمحال التّجاريّة. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشّبان الفلسطينيّين والجنود الإسرائيليّين، الّذين أطلقوا الأعيرة النّاريّة بكثافة باتجاههم، وطال الرصاص نوافذ المنازل والمحلات التّجاريّة.