أعلنت وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة في الجزائر، "أنّها قرّرت، بعد استشارة السّلطة الوطنيّة للبيطرة، الإيقاف الفوري لاستيراد العجول و الأبقار الحيّة القادمة من فرنسا".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإجراء الوقائي بأثر استعجالي، يأتي عقب ظهور مرض معدي (مرض النزّفيّة الوبائيّة- maladie hémorragique épizootique)، الّذي يؤثّر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحيّة في فرنسا، والّذي تمّ الإعلان عنه رسميًّا من قبل السّلطات الصّحيّة في البلد المعني".
وقبل يومين، أعلنت السّلطات الفرنسيّة اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين في جنوب غرب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الجزائر قررت إيقاف استيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا بسبب "النزفية الوبائية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.