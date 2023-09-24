سلطات الجزائر قررت إيقاف استيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا بسبب "النزفية الوبائية"

أعلنت وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة في ​الجزائر​، "أنّها قرّرت، بعد استشارة السّلطة الوطنيّة للبيطرة، الإيقاف الفوري لاستيراد العجول و الأبقار الحيّة القادمة من ​فرنسا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإجراء الوقائي بأثر استعجالي، يأتي عقب ظهور مرض معدي (مرض النزّفيّة الوبائيّة- maladie hémorragique épizootique)، الّذي يؤثّر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحيّة في فرنسا، والّذي تمّ الإعلان عنه رسميًّا من قبل السّلطات الصّحيّة في البلد المعني".

وقبل يومين، أعلنت السّلطات الفرنسيّة اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين في جنوب غرب البلاد.