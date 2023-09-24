الأرصاد الجوية: طقس حار يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​الطقس​ الحار يستمرّ مسيطرًا على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة".

وأشارت في نشرتها الصّباحيّة، إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في ​بيروت​، وبين 16 و32 درجة مئويّة في ​زحلة​"، محذّرةً من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة، والتّعرّض لأشعّة الشّمس".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الأحد قليل الغيوم إجمالًا، من دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وانخفاضها على الجبال وفي الدّاخل بشكل طفيف، حيث تكون فوق معدّلاتها الموسميّة في الدّاخل، مع رياح ناشطة أحيانًا؛ كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع رياح ناشطة أحيانًا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، على أن تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة في الدّاخل؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل وانخفاضها على الجبال وفي الدّاخل بشكل طفيف، وتبقى فوق معدّلاتها الموسميّة في الدّاخل، مع استمرار تكوّن الضّباب على المرتفعات".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل بدرجات الحرارة في الدّاخل وانخفاضها على الجبال والسّاحل، مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة إلى جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 70 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".