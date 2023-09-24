جريح في حادث تصادم بين سيارتين على طريق عام جعيتا

ادى حادث تصادم بين سيارتين فجر اليوم على طريق عام جعيتا كسروان، إلى إصابة شخص بجروح حرجة، وسارعت إلى المكان عناصر مركز جعيتا في الدفاع المدني، وعملت على سحب الجريح من داخل سيارته بإستعمال الآت الإنقاذ الهيدروليكية وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقله إلى المستشفى.

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