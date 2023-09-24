قاووق: إفشال المبادرات الداخلية والخارجية يزيد الأزمة تعقيداً ويسرّع الانهيار

شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، على أن "فلسطين أمس واليوم وغداً هي معيار العروبة الأصلية، متسائلاً هل التطبيع الخارجي مع العدو خدم وساعد الشعب الفلسطيني وأوقف الاستيطان والقتل وتدنيس الأقصى"، مؤكداً أن "التطبيع مع العدو شجّعه على المزيد من العدوانية والاستيطان، فلماذا تقديم مكافآت سياسية واقتصادية له".

واعتبر خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة بيت ليف الجنوبية، أن "إفشال المبادرات الداخلية والخارجية يزيد الأزمة تعقيداً ويسرّع الانهيار، وأن جماعة التحدي والمواجهة هم الذين يفشلون المبادرات".