انت الان تتابع خبر طقس العراق حتى الخميس.. غيوم جزئية وارتفاع في درجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس غداً الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس صحو الى غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".وأضاف، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو الى غائم جزئي، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية ليوم الخميس المقبل، الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

